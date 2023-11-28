Аэропорт Пулково возобновил работу после временной приостановки

БАКУ /Trend/ - Погодные условия в Санкт-Петербурге нормализовались. Аэропорт Пулково работает в штатном режиме.

Об этом во вторник Trend сообщили в аэропорту Пулково.

"В настоящее время задержек по метеоусловиям на вылет нет. На прилет поздним прибытием воздушных судов задержано 13 рейсов, в ближайшее время их ждут в Санкт-Петербурге. Случаи позднего прибытия воздушных судов в аэропорт и метеоусловия могут оказывать дополнительное влияние на увеличение времени обслуживания и руления. Аэропорт Пулково продолжает бесперебойно обслуживать пассажиров и авиакомпании", - отметили в аэропорту.

Напомним, что сегодня утром российская авиакомпания "Аэрофлот" отменила несколько рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом из-за непогоды в аэропорту Пулково. Таким образом, рейсы SU016 и SU022 Москва - Санкт-Петербург вернулись в аэропорт вылета.

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