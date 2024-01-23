В Санкт-Петербурге зарегистрировано два случая заражения вирусом оспы обезьян

БАКУ /Trend/ - Два случая заражения оспой обезьян среди туристов из Китая выявлены в российском городе Санкт-Петербурге.

Как сообщает Trend, об этом распространила пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.

"Два человека, вернувшиеся из туристической поездки в административный район Гонконг (Китайская Народная Республика), заразились обезьяньей оспой", - говорится в сообщении.

Оспа обезьян, редкое заболевание, вызываемое эндемичным вирусом, делится на конголезский и западноафриканский виды.

Вирус, который обычно передается от животного к человеку и редко от человека к человеку, может вызывать высокую температуру и зудящие волдыри на теле.