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В Санкт-Петербурге зарегистрировано два случая заражения вирусом оспы обезьян

Россия Материалы 23 января 2024 06:40 (UTC +04:00)
В Санкт-Петербурге зарегистрировано два случая заражения вирусом оспы обезьян

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Два случая заражения оспой обезьян среди туристов из Китая выявлены в российском городе Санкт-Петербурге.

Как сообщает Trend, об этом распространила пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.

"Два человека, вернувшиеся из туристической поездки в административный район Гонконг (Китайская Народная Республика), заразились обезьяньей оспой", - говорится в сообщении.

Оспа обезьян, редкое заболевание, вызываемое эндемичным вирусом, делится на конголезский и западноафриканский виды.

Вирус, который обычно передается от животного к человеку и редко от человека к человеку, может вызывать высокую температуру и зудящие волдыри на теле.

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