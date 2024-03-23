Подозреваемый в теракте в "Крокусе" приехал в Москву работать таксистом

БАКУ /Trend/ - Подозреваемый в совершении теракта в "Крокус сити холле" заявил, что приехал в Москву работать таксистом.
Как сообщает Trend, видео допроса опубликовано в социальных сетях.
Мужчина не говорит по-русски и общался с правоохранителями через переводчика.
"Знакомый Абдулло купил машину, хотели работать. Легковая машина, в такси хотели работать", — сказал он.
Мужчина добавил, что жил в Москве в хостеле в районе Дмитровского шоссе. С человеком по имени Абдулло он познакомился 10-12 дней назад в Telegram.
Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".
Директор ФСБ Александр Бортников доложил Президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, участвовавших в теракте в "Крокус сити холле".
СК РФ сообщает, что число погибших в теракте в "Крокус сити холле" выросло до 115.
Предварительно, причинами гибели людей в "Крокусе" стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения, сообщает СК. Террористы применяли в "Крокусе" легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений зала.
Террористы, предварительно, при нападении использовали автоматическое оружие, следователи его обнаружили.
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