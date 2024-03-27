БАКУ /Trend/ - Число погибших в теракте в "Крокус Сити Холле" выросло до 140 человек.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"К сожалению, один из пострадавших, ранее находившийся в крайне тяжелом состоянии, скончался, врачи сделали все возможное", - сообщил министр.

Таким образом, число жертв теракта увеличилось до 140.

"По-прежнему крайне тяжелым остается состояние 4 пациентов. 19 пациентов, в числе которых 3 ребенка, находятся в тяжелом состоянии. 34 пострадавших — в состоянии средней степени тяжести. Еще 23 пострадавших завершают стационарное лечение и готовятся к выписке", - добавил министр.

26 марта сотрудники МЧС завершили разбор завалов после теракта в "Крокус Сити Холле". Был опубликован предварительный список погибших — в нем 120 фамилий. По последним данным, пострадали от атаки террористов 360 человек.

Отметим, что 22 марта неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

Все мероприятия по спасению и поиску пострадавших закончились.

В отношении лиц, обвиняемых в совершении теракта в концертном зале "Крокус сити холла" в России, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Они заключены под стражу сроком на 1 месяц и 28 дней, то есть до 22 мая 2024 года.

Таким образом, по решению суда лица, обвиняемые в совершении террористического акта - Далерджон Мирзоев, Саид Акрам Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Махаммадсобир Файзов были помещены в СИЗО.

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