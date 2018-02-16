Кризис в отношениях между Турцией и Германией разрешен - Йылдырым

16 февраля 2018 21:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Проблемы, имевшие место в отношениях Анкары и Берлина, в целом разрешены. Об этом в пятницу заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, комментируя итоги переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Надеюсь, отношения между двумя странами будут и далее улучшаться", - сказал премьер-министр.

По словам Йылдырыма, Анкара и Берлин намерены предпринять совместные шаги для углубления сотрудничества.

"Анкара надеется на отказ от шагов по вмешательству во внутренние дела Турции и на то, что Берлин не допустит каких-либо действий террористических структур. Это жизненно важно для Турции", - отметил Йылдырым.

Глава правительства подчеркнул, что представители террористических структур, таких как, РПК и течение Фетуллаха Гюлена (FETО), не должны находить поддержки в странах Европы.

"Игнорирование Берлином угрозы террористических организаций претит духу дружественных отношений между Турцией и Германией. Представителям турецкой диаспоры Германии не о чем беспокоиться. Правительство Турции всегда будет отстаивать интересы соотечественников", - подчеркнул Йылдырым.

Премьер привлек также внимание к усилиям Анкары по борьбе с террористами у южных границ Турции. "Операция «Оливковая ветвь» в Африне продолжается согласно намеченному плану", - сказал премьер.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском городе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операциях задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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