Состоялся телефонный разговор между президентами Турции и России

7 марта 2018 00:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во вторник между президентами Турции и России Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор, сообщают турецкие СМИ.

Два лидера в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии, прежде всего гуманитарную трагедию в Восточной Гуте.

Они подчеркнули важность усилий для обеспечения перемирия согласно резолюции СБ ООН и как можно более быстрого создания условий для доставки в регион гуманитарной помощи

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