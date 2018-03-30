В Турции совершено нападение на воинскую часть, есть погибшие

30 марта 2018 09:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате нападения боевиков террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) на воинскую часть в турецкой провинции Сиирт на юге-востоке страны, по предварительным данным, погибли пять военнослужащих и ранены семь, пишут в пятницу турецкие СМИ.

После инцидента в провинции начались локальные операции ВС по ликвидации террористов.

Накануне в провинции Диярбекир на юго-востоке Турции в результате обстрела боевиками РПК автомобильного конвоя получили ранения шесть военнослужащих ВС Турции.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Турции задержаны свыше 30 членов РПК
Турция 09:12
В Турции совершено нападение на военных, есть раненные
Турция 29 марта 16:24
ВС Турции освободили от террористов два населенных пункта в Ираке
Арабские страны 29 марта 14:54
Террористические организации ИГ и РПК являются «продуктом» ряда сил - премьер-министр Турции
Турция 29 марта 10:20
В Турции уничтожен террорист, за голову которого обещали $150 тыс.
Турция 27 марта 15:40
МВД Турции о числе ликвидированных внутри страны террористов
Турция 27 марта 11:41
МВД Турции завило о ликвидации свыше 20 террористов внутри страны
Турция 26 марта 12:19
Один турецкий военнослужащий погиб, двое ранены в результате перестрелки с террористами РПК
Турция 23 марта 22:25
Разведка Турции сообщила о проникновении в страну 2 тыс. террористов из Ирака
Турция 23 марта 09:47
Генштаб Турции заявил об уничтожении 50 членов РПК на севере Ирака
Турция 22 марта 11:40
ВС Турции ликвидировали одного из самых опасных террористов РПК
Турция 22 марта 10:00
Турецкая авиация уничтожила 12 боевиков РПК, готовящих террористические атаки
Турция 21 марта 10:01
Турция и Иран могут начать совместную военную операцию против РПК – СМИ
Турция 16 марта 15:19
ВВС Турции продолжают бомбить позиции РПК на севере Ирака
Турция 16 марта 11:33
Полиция Стамбула провела антитеррористическую операцию
Турция 16 марта 09:16
Анкара и Багдад договорились о совместной борьбе против РПК – вице-премьер Турции
Турция 13 марта 09:29
Турция ведет переговоры с Ираком о начале совместных операций против РПК - премьер
Турция 9 марта 15:27
ВВС Турции бомбят позиции РПК на севере Ирака
Турция 1 марта 10:23