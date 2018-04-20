Депутат оппозиционной партии выдвинула свою кандидатуру для участия в президентских выборах в Турции

БАКУ /Trend/ - Депутат турецкого парламента от оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Дидем Энгин выдвинула свою кандидатуру для участия в предстоящих президентских выборах в Турции, пишут в пятницу турецкие СМИ.
Сообщается, что таким образом число кандидатов на пост президента Турции от CHP составило два человека.
Ранее СНР выдвинула лидера партии Кемаля Кылычдароглу в качестве кандидата на пост президента.
Кандидатура Кылычдароглу была выдвинута в ходе голосования, в котором за лидера партии отдали голоса 85 процентов членов партии.
Отметим, что накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о необходимости проведения досрочных президентских и парламентских выборов.
Правительство приветствовало предложение [лидера Партии националистического движения Девлета Бахчели] о проведении досрочных выборов. Они состоятся 24 июня 2018 года", - сказал глава государства.
Отметим, что сегодня Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели провели встречу, в рамках которой обсуждались предложения лидера МНР относительно проведения досрочных президентских и парламентских выборов в Турции.
Отметим, что накануне лидер MHP выступил с заявлением, призвав турецкое правительство провести досрочные парламентские и президентские выборы.
По словам Бахчели досрочные выборы должны быть проведены 26 августа текущего года.
Отметим, что в 2019 году в Турции состоятся президентские, парламентские и муниципальные выборы. Как ожидалось, парламентские и президентские выборы должны были проведены в один день.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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