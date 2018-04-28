Турция и Украина начнут совместное производство самолетов An-188

БАКУ /Trend/ - Турция и Украина начнут совместное производство военно-транспортных самолетов An-188, пишут в субботу турецкие СМИ.

Сообщается что первый прототип самолета, который планируется производить на совместном предприятии, был представлен на Международной выставке инфраструктуры гражданской авиации и аэропортов EurAsia Airshow 2018, проходящей в Анталии (Турция) с 25 по 28 апреля текущего года.

О точной дате начала совместного производства самолетов не сообщается.

Отметим, что с 2011 года в Турции в рамках усиления отечественной оборонной промышленности налажено производство мобильных форпостов, хорошо зарекомендовавших себя в борьбе против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), а также производство пистолетов Canik TP9, беспилотников ANKA и другой военной техники.

Ранее в Турции были проведены испытания отечественной ракеты большой дальности класса «земля-земля».

Получившая название KAAN, новая ракета была запущена с полигона в провинции Синоп на севере Турции и, пролетев 280 километров в заданном направлении, упала в Черном море. Отмечалось, что эти испытания являются последними, после чего ракета будет принята на вооружение турецкой армии.

Ракетная система KAAN производства компании «Рокетсан» была представлена на международной выставке оборонной промышленности IDEF-2017 в Стамбуле.

За последние годы Турция инвестировала в сферу оборонной промышленности порядка 35 миллиардов долларов

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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