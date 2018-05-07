Лидер турецкой оппозиционной партии обещала провести системные и экономические реформы в Турции

7 мая 2018 13:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Глава оппозиционный партии «İyi Parti» Мераль Акшенер обещала провести системные и экономические реформы в Турции в случае ее избрания на пост главы государства, сообщают в понедельник турецкий СМИ.
Акшенер отметила, что турецкое правительство допускает ошибки, которые приводят к экономическим проблемам, из-за которых страдает турецкий народ.

Глава оппозиционной партии также отметила, что в случае ее избрания президентом Турции, приоритетом для нее станет улучшение социальной жизни граждан страны.

В Турции 24 июня пройдут президентские и парламентские выборы.

Напомним, что на парламентских выборах, которые состоялись в Турции первого ноября 2015 года, Партия справедливости и развития набрала 49,41 процента голосов избирателей, Народная республиканская партия (CHP) - 25,38 процента голосов, Партия национального движения (MHP) - 11,93 процента, Демократическая партия народов (HDP) - 10,7 процента голосов избирателей.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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