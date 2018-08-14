МИД Турции выступил за решение проблем с США путем диалога

14 августа 2018 14:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выступил во вторник с призывом к США вернуться к диалогу для решения сложившихся проблем в отношениях между Анкарой и Вашингтоном, сообщают турецкие СМИ.

Об этом глава турецкого МИД заявил на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

По его словам, в США царит хаос.

"Есть те, кто хочет решить этот кризис, есть те, кто хочет извлечь выгоду из него. Царит настоящий беспорядок. Сложно разобраться в чьих-либо действиях", - отметил глава МИД Турции.

Чавушоглу добавил, что для разрешения проблем необходимо вернуться к диалогу.

"Угрозы и давление со стороны США приведут лишь к хаосу", - сказал Чавушоглу.

Министр также добавил, что по делу американского пастора Брансона нет каких-либо изменений.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Россия и Турция намерены наращивать партнерство во внешней политике
Россия 14:23
В России в 2023 году могут пройти Европейские игры
Россия 14:18
Лавров отметил рост турпотока в Турцию
Россия 14:15
KFC назвала сроки открытия первого ресторана быстрого питания в Узбекистане
Бизнес 12:52
На территории Ташкентской области Узбекистана появится филиал татарстанского технополиса
Бизнес 10:03
В Сочи могут состояться российско-туркменские переговоры на высшем уровне
Туркменистан 09:22
Лента новостей
Как прошел матч сборной Азербайджана со сборной Чехии на Чемпионате Европы по мини-футболу (ФОТО)
Спорт 14:40
На севере Китая ввели карантин из-за сибирской язвы
Китай 14:27
Россия и Турция намерены наращивать партнерство во внешней политике
Россия 14:23
В Азербайджане будет создана Ассоциация отелей, ресторанов и кафе
Бизнес 14:21
В России в 2023 году могут пройти Европейские игры
Россия 14:18
Лавров отметил рост турпотока в Турцию
Россия 14:15
Дорожная полиция задержала более 50 нарушителей в Хачмазском районе (ФОТО)
Общество 14:02
Британская полиция рассматривает инцидент у парламента как теракт
Европа 13:57
Россия, Азербайджан и Казахстан проявили наибольшую гибкость в принятии Конвенции по Каспию - эксперт
Политика 13:56