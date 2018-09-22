Генштаб Турции заявил о ликвидации террористов на севере Ирака

22 сентября 2018 10:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках операции на севере Ирака ликвидированы четыре террориста РПК, говорится в сообщении Генштаба Турции, распространенном в субботу.

В сообщении говорится, что операция по ликвидацию террористов проводилась в районе Гара на севере Ирака.
В сообщении также отмечается, что сегодня утром также была проведена операция на территории турецкой провинции Агры, в ходе которой были уничтожены 6 террористов.

Отметим, что конфликт Турции с террористической организацией РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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