Спикер парламента Турции направился в Узбекистан

В программу визита Бинали Йылдырыма включены переговоры с президентом и премьером Узбекистана, сообщают турецкие СМИ.
Председатель парламента Турции Бинали Йылдырым отбыл с визитов в Узбекистан.
Перед вылетом в Ташкент в аэропорту «Эсенбога» в Анкаре Йылдырым ответил на вопросы журналистов.
Спикер законодательного органа Турции отметил, что благодаря визитам на высшем уровне, отношения между Анкарой и Ташкентом достигли уровня стратегического взаимодействия.
В программу визита Бинали Йылдырыма включены переговоры с президентом, премьер-министром и другими официальными лицами Узбекистана.
Состоится обмен мнениями по широкому спектру двусторонних отношений, в том числе в торговой и культурной сферах.
Наряду с Ташкентом спикер парламента Турции посетит также Самарканд и Бухару.
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