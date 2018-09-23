Спикер парламента Турции направился в Узбекистан

В программу визита Бинали Йылдырыма включены переговоры с президентом и премьером Узбекистана, сообщают турецкие СМИ.

Председатель парламента Турции Бинали Йылдырым отбыл с визитов в Узбекистан.

Перед вылетом в Ташкент в аэропорту «Эсенбога» в Анкаре Йылдырым ответил на вопросы журналистов.

Спикер законодательного органа Турции отметил, что благодаря визитам на высшем уровне, отношения между Анкарой и Ташкентом достигли уровня стратегического взаимодействия.

В программу визита Бинали Йылдырыма включены переговоры с президентом, премьер-министром и другими официальными лицами Узбекистана.

Состоится обмен мнениями по широкому спектру двусторонних отношений, в том числе в торговой и культурной сферах.

Наряду с Ташкентом спикер парламента Турции посетит также Самарканд и Бухару.

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