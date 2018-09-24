Президент Турции прибыл в Нью-Йорк

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с четырехдневным визитом в Нью-Йорк, где примет участие в 73-й сессии Генассамблеи ООН, сообщают турецкие СМИ.

Реджепа Тайипа Эрдогана и его супругу Эмине Эрдоган в международном аэропорту имени Джона Кеннеди встретили министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, постоянный представитель Турции при ООН Феридун Синирлиоглу, посол Турции в США Сердар Кылыч и генконсул в Нью-Йорке Эртан Ялчын.

В ходе визита в Нью-Йорк президента сопровождают министр казначейства и финансов Берат Албайрак, министр промышленности и технологий Мустафа Варанк, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр торговли Рухсар Пекджан, министр здравоохранения Фахреттин Коджа, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и другие.

(Автор: Али Гасымов)

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