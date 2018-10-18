ВВС Турции провели операция на севере Ирака – Генштаб

18 октября 2018 10:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции провели операцию на севере Ирака против боевиков террористической организации РПК, говорится в сообщении Генштаба Турции, распространённом в четверг.

В сообщении отмечается, что военно-воздушная операция проводилась в районе Мэтин на севере Ирака.

«В рамках операции уничтожены опорные пункты террористов, а также ликвидировано три террориста», - говорится в сообщении.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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