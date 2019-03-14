Турция должна развивать сферу фармацевтики – Эрдоган

14 марта 2019 14:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция должна развивать сферы фармацевтики и производства медицинского оборудования, сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия новой клиники в Анкаре. Об этом Trend пишет в четверг со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, развитие этих сфер поспособствует устранению зависимости Турции от зарубежных стран в области медицины.

Отметим, что сегодня в Анкаре была введена в строй крупнейшая в Европе клиника, в церемонии открытия которой принял участие глава турецкого государства.

Новая клиника располагает 131 операционным и реанимационным отделениями на 674 койки. «Также созданы отделения химиотерапии на 127 коек, гемодиализа - на 38 коек и ожоговой терапии - на 24 койки», - пишут СМИ.

В клинике действует отделение скорой медицинской помощи, рассчитанное на предоставление услуг восьми тысячам пациентов.

На территории клиники создана крупнейшая в Турции лаборатория, а также имеются две вертолетные площадки для нужд скорой помощи.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)

Твиттер: @rhafizoglu

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