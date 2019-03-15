В Сирии погиб турецкий военнослужащий

15 марта 2019 19:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend - В освобожденном в рамках антитеррористической операции «Щит Евфрата» сирийском районе Джараблус погиб турецкий военнослужащий. Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

В сообщении отмечается, что инцидент произошел 15 марта этого года.

Турецкий военнослужащий погиб в ходе спецоперации, проводимой ВС Турции.

Ранее,18 февряля этого года еще один турецкий военнослужащий погиб на севере Сирии в районе Африна.

Отметим, что 20 января 2018 года ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Талех Агавердиев)
Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Минобороны Турции о переговорах с властями Сирии
Турция 8 марта 13:24
Вице-президент Турции заявил о готовности ВС к новым операциям на севере Сирии
Турция 7 марта 12:02
Турция откроет новый контрольно пропускной пункт на границе с Сирией – министр
Турция 5 марта 17:03
ВС Турции открыли ответный огонь по террористам в Сирии
Турция 5 марта 11:23
Турция начала стягивать военную технику на границу с Сирией
Турция 4 марта 16:44
В Сирии погиб турецкий военнослужащий
Турция 18 февраля 14:43
Лента новостей
Во Франции тысячи студентов вышли на манифестации против загрязнения окружающей среды
Европа 19:49
В Азербайджане предложено ускорить строительство студенческих кампусов
Общество 19:46
В Баку прошла жеребьевка Чемпионата Европы по спортивной гимнастике в Польше (ФОТО)
Общество 19:09
Парламент Азербайджана принял отчет Кабмина
Политика 19:02
Генсек ООН выразил соболезнования в связи с терактом в Новой Зеландии
В мире 18:55
ЦИК о численности избирателей в Азербайджане
Политика 18:48
США, Франция, Германия и Британия отказались помогать в восстановлении Сирии
Арабские страны 18:45
СМИ: Разведка предостерегла Берлин от сотрудничества с Huawei
Европа 18:00
Узбекистан может работать над совместным космическим проектом со странами Центральной-Азии
Бизнес 17:58