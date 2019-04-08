ДТП в Турции, более 30 пострадавших

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Сакарья перевернулся пассажирский автобус, в результате чего, по предварительным данным, пострадали 33 человека, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что автобус упал в ущелье.

Все пострадавшие являются гражданами Турции. Они были госпитализированы в ближайшие больницы.

Как отмечают СМИ, состояние пятерых пострадавших тяжелое.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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