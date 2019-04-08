ДТП в Турции, более 30 пострадавших

8 апреля 2019 09:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Сакарья перевернулся пассажирский автобус, в результате чего, по предварительным данным, пострадали 33 человека, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что автобус упал в ущелье.

Все пострадавшие являются гражданами Турции. Они были госпитализированы в ближайшие больницы.

Как отмечают СМИ, состояние пятерых пострадавших тяжелое.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Крупное ДТП в Турции, есть погибшие
Турция 4 апреля 09:13
В феврале в ДТП в Турции погибло более 120 человек
Турция 18 марта 09:10
Тяжелое ДТП в Турции, десятки пострадавших
Турция 15 марта 14:52
В Турции перевернулся пассажирский автобус - свыше 10 раненых
Турция 13 марта 17:45
В Турции перевернулся пассажирский автобус, много пострадавших
Турция 12 марта 18:38
ДТП в Турции – свыше 20 раненных
Турция 6 марта 11:06
Лента новостей
Китай выделит крупный кредит на строительство двух ГЭС в Узбекистане
Энергетика 11:26
В ходе встречи президентов Турции и России будет обсуждена ситуация на Южном Кавказе
Турция 11:24
Объем ипотечных кредитов в Азербайджане значительно вырос
Финансы 11:15
Оглашены сроки реализации нового совместного проекта Азербайджана и Турции
Турция 11:13
SOCAR построит Центр исследований и разработок в нефтехимической сфере в Турции
Энергетика 11:10
Китай выделит крупный кредит на строительство двух ГЭС в Узбекистане
Энергетика 11:09
В восточной провинции Турции запрещено проведение общественных мероприятий
Турция 11:03
Baku Electronics – 25 лет на рынке! (ФОТО)
Бизнес 11:00
Народная артистка Азербайджана срывала в Баку афиши Лолиты (ВИДЕО)
Культура 10:55