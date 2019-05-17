Глава МВД об активизации террористов ИГ в Турции

БАКУ /Trend/ - В последние годы наблюдается активность террористов «Исламского государства» (ИГ) на территории в Турции, сказал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, в связи с этим в Турции основательно усилены меры безопасности.

«Разведка Турции активно работает для устранения террористов и исходящих от них угроз» - сказал Сойлу.

Напомним, что пятого ноября 2018 года в 11 провинциях Турции были проведены крупные операции против членов ИГ. Были задержаны 24 человека, которые занимались сбором финансов для террористов в Сирии, Ираке, Ливане и Ливии. В рамках операции были конфискованы наличными свыше 500 тысяч долларов и более двух миллионов турецких лир.

В турецкой провинции Адана 13 апреля 2018 года был задержан гражданин Сирии Рийад Хаджи Осман - один из палачей ИГ. В провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции 24 января прошлого года был задержан так называемый «министр здравоохранения» ИГ Кэфах Башер Хусейн. 12 января 2018 года полиция Турции задержала так называемого "министра сельского хозяйства" ИГ Тарыка Ахмета.

В декабре 2017 года в турецкой провинции Хатай на границе с Сирией был задержан один из известных палачей ИГ, 28-летний террорист по прозвищу Махмуд.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @rhafizoglu

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