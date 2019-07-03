Турецкая полиция провела самую крупную операцию против наркоторговцев

БАКУ /Trend/ - Турецкая полиция провела самую крупную операция против наркоторговцев в провинции Диярбакир, пишет в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Также сообщается, что в ходе операции были уничтожены 5,4 миллиона кустов конопли, что является рекордным показателем за последние 10 лет.

Отметим что ранее в 28 июня в рамках спецоперации, проведенной в районах Лидже и Хазро турецкой провинции Диярбакыр было уничтожено 1,2 миллиона кустов конопли.

Напомним, что ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что страна сталкивается с серьезной угрозой и должна ужесточить борьбу с наркоманией и наркоторговлей. «Количество смертей от передозировки наркотиков растет с каждым годом», - сказал глава МВД.

Минимальный возраст граждан Турции, начавших употреблять наркотики, составляет 13 лет, средний - 36, максимальный - 65 лет. Наркоманы в Турции в возрасте от 15 до 24 лет составляют 2,9 процента, от 25 до 44 лет - 2,8 процента, от 45 до 64 лет - 2,3 процента населения страны.

В Турции функционируют 22 центра, где наркоманы проходят лечение.

За последние четыре года в Стамбуле за употребление и продажу наркотических средств было задержано свыше 300 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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