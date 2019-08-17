В Стамбуле при наводнении погиб человек

17 августа 2019 21:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мощные ливни в Стамбуле привели к сильному наводнению, в результате чего один человек погиб, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, тело погибшего мужчины, который считается бездомным, обнаружили в затопленном подземном переходе на европейской части города.

Отмечается, что мощные ливни также нарушили движение дорожного транспорта, приостановлено железнодорожное движение, а также паромное сообщение через Босфор.

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