В Стамбуле при наводнении погиб человек

БАКУ /Trend/ - Мощные ливни в Стамбуле привели к сильному наводнению, в результате чего один человек погиб, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, тело погибшего мужчины, который считается бездомным, обнаружили в затопленном подземном переходе на европейской части города.

Отмечается, что мощные ливни также нарушили движение дорожного транспорта, приостановлено железнодорожное движение, а также паромное сообщение через Босфор.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.