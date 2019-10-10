Эрдоган заявил, что Турция имеет право проводить операцию в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в четверг, что Анкара имеет право проводить трансграничную операцию "Источник мира" в соседней Сирии благодаря соглашению, подписанному правительствами двух стран в городе Адана в 1998 году, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Что же касается использования воздушного пространства над Сирией, то оно не принадлежит США. Это международное пространство, это сирийское воздушное пространство. Раз оно не принадлежит США, то вопрос о его использовании также решается режимом президента Сирии Башара Асада. Они США находятся там в Сирии не по приглашению режима. А мы там находимся в рамках соглашения подписанного между Анкарой и Дамаском в Адане. Согласно этому договору, если режим не принимает меры против Рабочей партии Курдистана, то наши военные имеют право преследовать террористов на территории Сирии", - сказал турецкий лидер в интервью газете Yeni Safak.

Отношения между Турцией и Сирией в 1980-1990-х годах были крайне напряженными, так как Анкара обвиняла Дамаск в поддержке Рабочей партии Курдистана (РПК). В октябре 1998 года наступил кризис в отношениях двух стран, и Турция предоставила Сирии 45-дневный срок, в течение которого страна должна была полностью отказаться от поддержки РПК. В том же году сирийские власти выслали из страны лидера РПК Абдуллаха Оджалана, после чего произошел прорыв в отношениях между государствами. 20 октября 1998 года переговоры представителей глав МИД и МВД завершились подписанием в Адане совместного протокола и соглашения по вопросам безопасности.

Эрдоган также впервые прокомментировал заявления американского коллеги Дональда Трампа, который говорил о готовности Соединенных Штатов "разрушить турецкую экономику", если Анкара начнет уничтожать курдов на севере Сирии.

"Я рассматриваю эти слова в качестве заявлений, которые делаются для того, чтобы предотвратить напряжение в определенных кругах. В настоящий момент тот факт, что оттуда с сирийских территорий, где Турция проводит операцию выводятся войска, демонстрирует истинные намерения США. Они нам заявляли, что не будут выступать против Турции", - подчеркнул президент.

За день до начала проведения новой операции Турции в Сирии Трамп сообщил, что он планирует провести переговоры с Эрдоганом 13 ноября в Вашингтоне. После этого глава Белого дома дважды говорил о том, что Вашингтон "уничтожит экономику" Турции, если она "перейдет границы" или "начнет уничтожать курдов на севере Сирии".

Эрдоган при этом все еще рассчитывает провести переговоры с президентом США 13 ноября в Вашингтоне, несмотря на последние заявления главы Белого дома в адрес республики.

"Мы с Трампом поддерживаем двусторонние контакты и продолжаем это делать дальше. Мы стремимся укрепить турецко-американские отношения, - отметил он. - Если будет на то воля Аллаха, мы будем в Вашингтоне 13 ноября. У нас будет возможность поговорить".

Напомним, что накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что в преддверии начала новых военных операций ВС Турции на севере Сирии американские военные начали покидать данный регион.

Отметим, что ранее глава турецкого государства заявил, что Турции придется создать зону безопасности на севере Сирии самостоятельно.

«Турция больше не может ждать кого-либо для создания зоны безопасности на севере Сирии», - сказал глава государства.

Эрдоган отметил, что создание зоны безопасности не будет легким делом, но вооруженные силы страны справятся с этой трудной задачей.

18 сентября глава турецкого государства заявил, что у США есть две недели для создания зоны безопасности на севере Сирии.

По словам президента Турции, если США не выполнят своих обещаний и обязательств, то Анкара будет действовать в этом вопросе самостоятельно.

Отметим, что седьмого августа Турция и США договорились о создании зоны безопасности на севере Сирии.

ВС Турции 20 января 2018 года приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операцией под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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