Турция будет возвращать ранее задержанных террористов ИГ в страны их происхождения – Глава МВД

БАКУ/Trend/ - Начиная с 11 ноября этого года Турция начнет процесс возвращения ранее задержанных террористов организации «Исламское государство» (ИГ) в страны их происхождения. Об этом сказал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Сойлу, среди террористов ИГ есть граждане европейских, арабских и ряда других стран.

Отметим, что и ранее Сойлу говорил о том, что Турция вернет ранее задержанных террористов ИГ в страны их происхождения.

По словам Сойлу, Турция не намерена держать этих террористов у себя, даже если их лишат гражданства.

Министр также отметил, что в настоящее время в тюрьмах Турции содержатся 1,2 тысячи террористов ИГ.

Сойлу сообщил, что в ходе антитеррористической операции «Источник Мира» на севере Сирии, ВС Турции задержали 287 человек, связанных с ИГ, среди которых есть женщины и дети.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.