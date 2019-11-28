Турция может начать экспорт отечественных автомобилей раньше запланированного срока

БАКУ /Trend/ – Начиная с 2022 года, Турция приступит к экспорту отечественных автомобилей на рынки соседних стран, сказал глава консорциума по созданию отечественного турецкого автомобиля Мехмет Гюрджан Каракаш.

Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на турецкие СМИ.

Он отметил, что основная цель консорциума - производство конкурентоспособной продукции.

Ранее сообщалось, что Турция приступит к экспорту отечественного автомобиля на рынки соседних стран с 2024 года.

Турецкая компания "Zorlu Holding", входящая вместе с другими четырьмя компаниями в состав консорциума по созданию отечественного турецкого автомобиля, представила ранее первые прототипы автомобиля.

Сообщалось, что прототип создан совместно с компанией "Vestel Elektronik" и носит название "VEO".

Отметим, что ранее экс-министр науки, промышленности и технологий Турции Фарук Озлю сообщал, что в проект создания отечественного автомобиля планируется инвестировать три миллиарда долларов США. Ведутся работы по разработке прототипов пяти разных моделей отечественного автомобиля. Одна из моделей отечественного автомобиля будет снабжена электрическим двигателем.

Напомним, что второго ноября 2017 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обнародовал названия компаний, которые примут участие в создании отечественного автомобиля - это Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Türkcell и Zorlu Holding.

Эрдоган подчеркнул, что создание отечественного автомобиля усилит экономику Турции.

Президент также сказал, что Турция будет экспортировать отечественные автомобили в соседние страны.

Разрабатываемый в Турции автомобиль будет выпускаться с различными типами кузова и силовых агрегатов.

Напомним, что покупка отечественного автомобиля в Турции будет освобождена от уплаты специального потребительского налога

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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