Операции на севере Сирии продолжатся до полного очищения региона от террористов - Эрдоган

5 декабря 2019 05:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня Турция - это страна, которая без оглядки на кого-либо проводит операции в целях обеспечения своей национальной безопасности и проводит независимую внешнюю политику.

Об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на встрече с соотечественниками, проживающими в Великобритании, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Те, кто считали, что смогут "воспитать" Турцию посредством террора и шантаза не добились своей цели.

«Заговоры, которые строились против нашей страны посредством оружия, убийств, боли, крови, гнета и угроз, терпят крах», - заявил Эрдоган.

Глава турецкого государства также отметил, что контртеррористическии операции на севере Сирии будут продолжаться до полного очищения региона от террористов.

"Мы не претендуем на территорию Сирии, но пусть те, кого есть такая цель, покинут эту страну", - добавил Эрдоган.

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