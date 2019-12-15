Эрдоган: Турция может закрыть авиабазу Инджирлик для США

15 декабря 2019 23:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция может закрыть для США авиабазу Инджирлик в случае введения санкций. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Для обеих сторон очень важно, чтобы США не предпринимали шагов, которые будет невозможно исправить в наших отношениях. Конечно, Турция даст ответ на любые санкции США. Если нужно будет, то закроем и Инджирлик, и Кюреджик", - сказал Эрдоган.

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