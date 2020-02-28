Увеличился экспорт текстильного сырья из Турции в Азербайджан

БАКУ/Trend/ - В январе 2020 года Азербайджан увеличил импорт текстильного сырья из Турции. Об этом сообщили Trend в пятницу в министерстве торговли Турции.

Согласно информации, за январь 2020 года Азербайджан импортировал из Турции текстильное сырье на сумму 2,466 миллиона долларов, что на 65,60 процента больше по сравнению с январем 2019 года.

Отметим, что в январе 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки текстильное сырье на сумму 673,702 миллиона долларов, что на 0,28 процента меньше по сравнению с показателями экспорта января 2019 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

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