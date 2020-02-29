БАКУ/Trend/ - В январе 2020 года товарооборот Турции с Азербайджаном вырос на 32,785 миллиона долларов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, составив 150,335 миллиона долларов. Об этом сообщили Trend в пятницу в министерстве торговли Турции.

"В январе 2019 года экспорт Турции в Азербайджан составил 116,974 миллиона долларов, а импорт из Азербайджана – 33,361 миллиона долларов", - сказали в ведомстве.

Отметим, что ранее в министерстве торговли Турции сообщили Trend, что наращивание товарооборота с Азербайджаном является приоритетом для Турции.

Напомним, что внешнеторговый оборот Турции в январе 2020 года составил 33,966 миллиарда долларов.

Экспорт Турции за этот период вырос на 6,4 процента по сравнению с январем 2019 года, составив 14,759 миллиарда долларов.

Импорт Турции в январе 2020 года вырос на 18,8 процента по сравнению с январем 2019 года и составил 19,207 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

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