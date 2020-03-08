Эрдоган: Для Анкары приемлемо любое решение, которое позволит обеспечить безопасность границ Турции

БАКУ /Trend/ - Турция никогда не преследовала цель оккупировать или аннексировать сирийские земли. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Единственная цель Турции - создать безопасные условия, при которой в свои дома смогут вернуться 3,6 млн. сирийцев в Турции и 1,5 млн. жителей Идлиба у ее границ, подчеркнул турецкий лидер.

Для Анкары приемлемо любое решение, которое позволит обеспечить безопасность населения сирийского Идлиба и границ Турции, сказал глава государства.

"Турция оставляет за собой право собственными ресурсами добиться целей операции «Весенний щит» в случае, если Москва не выполнит обязательства по Сирии", - отметил президент.

Кроме того, Эрдоган сообщил, что 9 марта, во вторник проведет в Бельгии встречу с представителями ЕС по ситуации с беженцами у границ Турции и Греции.

Эрдоган выразил надежду на то, что турецкая делегация вернется из Бельгии, добившись эффективных результатов на переговорах.