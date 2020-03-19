Эрдоган: Турция с самого начала внимательно отслеживала ситуацию вокруг коронавируса

БАКУ /Trend/ - Эпидемии, имевшие тяжелые последствия для всего мира, в то же время способствовали политическим, общественным и экономическим преобразованиям. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на пресс-конференции по итогам Координационного заседания по противодействию пандемии коронавируса нового типа (COVID-19) в Анкаре.

«Мы вступаем в новую эпоху, когда, вероятно, грядут коренные изменения в глобальном экономическом, политическом и общественном устройстве», - заявил турецкий лидер.

По его словам, Турция с самого начала внимательно отслеживала ситуацию вокруг коронавируса, приняв неотложные меры против распространения заболевания. «Государство мобилизовало все возможности для скорейшего устранения угрозы распространения коронавируса», - рассказал президент Эрдоган.

В частности, он сообщил, что власти Турции намерены организовать раздачу масок и дезинфицирующих средств гражданам старше 65 лет в Стамбуле и Анкаре.

Глава государства добавил, что в Турции ускоренными темпами ведется работа над созданием вакцины и лекарства против COVID-19.

Вместе с тем он отметил, что вспышка коронавируса нового типа выявила несовершенство системы социальной защиты западных стран. «Страны Запада годами не заботились о своих гражданах, передав базовые государственные службы в ведение частного сектора. На самом деле это было сделано для того, чтобы уклониться от ответственности за своих граждан», - констатировал он.

Он отметил, что «некоторые страны Европы, которые до вчерашнего дня выступали в образе пламенных сторонников либерализма, сегодня национализируют больницы и другие структуры по оказанию базовых общественных услуг».

Эрдоган добавил, что ряд стран, неизменно выставлявших себя в качестве единственных и непререкаемых поборников прав человека, на фоне пандемии коронавируса действуют исходя из принципа «выживут те, кто сможет выжить».