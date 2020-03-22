Еще девять человек скончались от коронавируса в Турции
БАКУ /Trend/ - Еще девять человек скончались от нового типа коронавируса (COVID-19) в Турции.
Об этом, как передает в воскресенье Trend, написал на своей странице в Twitter министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
По его словам, также в стране зарегистрировано 289 новых случаев заражения.
Напомним, что ранее в Турции заявлялось о 21 погибшем и 947 зараженных.
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