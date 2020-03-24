Турция эвакуировала студентов из 4 стран Европы

Турция эвакуировала из четырех стран Европы группу своих граждан, обучающихся в вузах Великобритании, Ирландии, Швейцарии и Польши, пишет Trend со ссылкой на агентство Анадолу.

Специально для данных целей власти выделили спецрейс авиакомпании Turkish Ailrlines.

Заместитель министра иностранных дел Турции Селим Кыран приветствовал соотечественников в Twitter. «Добро пожаловать домой. Сейчас черед за карантином и предупредительными мерами», - написал Кыран.

Ранее глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу сообщил о подготовке к эвакуации 3358 студентов из семи стран мира.

Министр подчеркнул, что все они будут в обязательном порядке размещены на карантин сроком на 14 дней.

Впервые коронавирус нового типа (Covid-19) был выявлен 12 декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубей в Китае, и за короткий период перекинулся на другие города и страны.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса пандемией.

Вирус в основном передается воздушно-капельным путем, он может распространяться при кашле, чиханье, через капли слюны или выделения из носа. Кроме этого, существует шанс заражения контактным путем.

Смертельный вирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Симптомы заболевания: высокая температура, боль в горле, кашель, одышка и диарея. Позже развиваются пневмония и почечная недостаточность, которые приводят к летальному исходу.