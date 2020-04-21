Турция эвакуировала 238 своих граждан из Германии из-за коронавируса
БАКУ /Trend/ - Турция эвакуировала 238 своих граждан, живущих в Германии, в связи с распространением нового коронавируса, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, из-за введенных ограничений на авиасообщение страна организовывает эвакуацию 539 своих граждан из Германии и Испании.
Первый самолет с гражданами Турции, вылетевший из Франкфурта, приземлился в аэропорту города Самсун. Находящиеся на борту 238 граждан прошли обследование. Граждане у которых была температура были доставлены в больницы города, остальных же специальным автобусом увезли в Синоп, где они пройдут 14-дневный карантин.
Отмечается, что второй самолет, предназначенный для эвакуации турецких граждан из Испании, поднимется в воздух в ближайшие часы.
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