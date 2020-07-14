Сокращается трудовая миграция из Турции в Грузию
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Лента новостей
Спикер Милли Меджлиса направила обращения к международным организациям в связи с армянской провокацией в Товузском направлении
В Азербайджане значительно сократилось число нарушений карантинных правил в сферах торговли и услуг - министерство
Джавид Османов: Армения совершает провокации на границе чтобы отвлечь внимание от серьезного внутреннего кризиса
МИД Пакистана: Армения провокационными действиями пытается помешать мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта
Палата общин Великобритании: Агрессия со стороны Армении еще более обостряет нагорно-карабахский конфликт
"Axırıncı aşırım" - 50 лет! Как Аббасгули бек, Кербелаи и Гямло боролись с армянскими дашнаками (ФОТО)
Афет Гасанова: Очередная провокация Армении вновь потерпела фиаско, а азербайджанская армия дала достойный ответ противнику
Более чем 50-летний период истории Азербайджана в ХХ веке тесно связан с личностью и созидательной деятельностью гениального Гейдара Алиева - академик
Хикмет Гаджиев: Армения старается создать новый источник конфронтации, чтобы усилить напряжение в регионе (ВИДЕО)
Минздравмедпром Туркменистана настоятельно рекомендует пользоваться средствами индивидуальной защиты верхних дыхательных путей
Руководство Армении пытается отвлечь внимание своих граждан от экономических проблем путем провокаций - депутат
Об обстановке на азербайджано-армянской границе: Армения вновь продолжает нарушать режим прекращения огня (ВИДЕО)
МИД Азербайджана: Руководство Армении, устраивающее провокации на границе, раскрывает свою нацистскую сущность
Хикмет Гаджиев: Безнаказанность Армении за агрессивные действия поощряет ее к дальнейшим военным авантюрам (ВИДЕО)
Совет печати Азербайджана распространил информацию в связи с ситуацией на азербайджано-армянской границе
Хикмет Гаджиев: Вооруженные силы Азербайджана готовы на ответные удары по позициям противника в оперативной зоне
Хикмет Гаджиев: Путем военных авантюр Армения стремится вовлечь в армяно-азербайджанский конфликт военно-политические организации, членом которых является
МИД Украины призывает приложить максимум усилий для деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе
Мы требуем восстановления территориальной целостности Азербайджана - Международная ассоциация Израиль - Азербайджан
Сопредседатели МГ ОБСЕ призывают Армению и Азербайджан возобновить предметные переговоры как можно скорее