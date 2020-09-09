По поручению президента Турции ВМФ страны приведен в боевую готовность

БАКУ /Trend/ - По поручению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана ВМФ страны приведен в боевую готовность. Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, данное решение принято в связи с провокациями со стороны Греции, которые начались после того, как Турция приступила к разведке углеводородов в Средиземном море.

Отметим, что после начала Анкарой разведки углеводородов в Средиземном море Афины начали переброску военных на греческий остров Меис, расположенный в 2 км от берегов турецкой Антальи.

Комментируя это, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что в случае продолжения Грецией подобных действий, проигравшими окажутся сами Афины.

«Односторонние шаги Греции, предпринятые в последнее время в регионе, направлены на изоляцию Турции в Средиземноморье. На этом острове могут находится лишь сотрудники полиции или жандармерия. Если греческая сторона попытается превысить допустимый лимит вооружения, то в проигравших окажутся сами Афины», - сказал Чавушоглу.

Министр подчеркнул, что Турция готова к диалогу по Восточному Средиземноморью со всеми сторонами.

«Анкара готова к переговорам и выступает за справедливое распределение ресурсов», - сказал он.

Как сказал ранее Чавушоглу, Греция занимает все более бескомпромиссную позицию в отношении Анкары, отвергая любые инициативы турецкой стороны.

По его словам, Афины демонстрируют нежелание идти на диалог с Турцией и по ситуации в Восточном Средиземноморье.

«Если Афины уверены в своей позиции, то пожалуйте за стол переговоров. Пусть докажут свою правоту на глазах у всей мировой общественности. Тезисы Турции также готовы», - сказал глава турецкой дипломатии.

Он добавил, что от позиции Греции по Восточному Средиземноморью устали даже в ЕС.

Говоря об учениях ВМС Турции в Средиземноморье, Чавушоглу подчеркнул, что все действия Генштаба Турции в этом направлении основаны на правилах НАТО.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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