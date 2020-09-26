В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 274 тысячи
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончался 71 человек, общее число жертв заболевания достигло 7 929.
Об этом, как передает Trend, сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 312 966, за прошедшие 24 часа 1 511 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 1 232 человека, общее число выздоровевших достигло 274 514.
Шамиль Айрым: Поведение Никола Пашиняна говорит о том, что его политика далека от мира и стабильности
Лента новостей
GIE: "Южный газовый коридор" играет важную роль в обеспечении энергобезопасности Юго-Восточной Европы
В настоящее время показатель заболеваемости в Грузии условно оценивается как темно-зеленая зона - замминистра
Шамиль Айрым: Поведение Никола Пашиняна говорит о том, что его политика далека от мира и стабильности
В Казахстане отмечается положительная тенденция в области раскрытия информации нефтегазовых компаний
Ракетно-артиллерийские войска азербайджанской армии выполняют боевые стрельбы из самоходных гаубиц «Мста-С» (ФОТО/ВИДЕО)
Делегация Азербайджана дала решительный отпор абсурдным заявлениям премьер-министра Армении на 75-ой сессии Генассамблеи ООН
Заявление Пашиняна в адрес Азербайджана и Турции - попытка обмануть мировое сообщество – правительство Турции
Своим никчемным заявлением МИД Армении не может опровергнуть правду, озвученную Президентом Азербайджана – Лейла Абдуллаева
Коллектив и родители учеников Детской школы искусств № 3 в Баку выразили признательность за созданные условия (ВИДЕО)