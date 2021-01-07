Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 2,16 миллиона человек
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончался 191 человек, общее число жертв заболевания достигло 22 070.
Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 283 931, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 13 830 тестов.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 8 702 человека, общее число выздоровевших достигло 2 164 040.
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