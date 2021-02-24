Более пяти тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 72 человека, общее число жертв заболевания достигло 28 285.

Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 665 194, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказался результат 9 561 теста.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 5 297 человек, общее число выздоровевших достигло 2 540 293.