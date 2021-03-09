Баку открыт для дружеских отношений со всеми странами

Помните, как мы все эти годы удивлялись, почему четыре резолюции ООН по деоккупации наших территорий не выполнялись? Глядя на то, в какой моральной клоаке живет сегодня «цивилизованный» мир, ответ найти не сложно.

Глубокое недоверие, цинизм, лицемерие и двойные стандарты давно стали нормой во внешней политике некоторых стран и политических лидеров.

Вспомним ядерное соглашение с Ираном, которое изначально было соткано из лоскутов подозрительности и недоверия.

“СВПД не опирается на доверие – он основан на самом тщательном режиме инспекций и проверок”, - сказал в свое время бывший президент США Барак Обама. Президент Трамп впоследствии высказался примерно также: “В основе сделки лежит гигантская фикция”.

То же самое можно было слышать и от иранских лидеров: “Я с первого дня неоднократно говорил: не доверяйте Америке. Теперь говорят, что сделка будет продолжена с тремя европейскими странами. Но я им также не доверяю”, - заявил Верховный лидер Ирана Аятолла Хаменеи после выхода США из СВПД.

Сомнительно, что при таком уровне недоверия может вообще что-либо состояться.

Еще один пример – это арабо-израильское сближение. Довольно немало израильтян убеждено, что арабские страны Персидского залива на самом деле не стремятся к миру с Израилем. Все, чего они хотят – это использовать Израиль против их общего врага, Ирана.

В реальности, отношения между арабскими странами и Израилем становятся понятными из слов президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси. Комментируя несколько лет назад поражение арабской коалиции в Шестидневной войне 1967 года, он подчеркнул: “Эта битва еще не закончена”. И это притом, что Каир имеет самые «теплые» отношения с Израилем среди всех арабских стран.

Порочный круг не замыкается.

Дети убитых иракских суннитов (не обязательно сторонников "Исламского государства"), которым сейчас по 8-10 лет, растут в лагерях беженцев в Ираке в нечеловеческих условиях. Их матери расскажут им, как и почему они там оказались. Скоро им исполнится 20, и нет гарантии, что они не станут воплощать принцип «око за око» в жизнь.

Ну, что мы все о Ближнем Востоке…на Южном Кавказе и в Европе также достаточно примеров цинизма и двуличия.

Армения при посредничестве России заключает соглашение о гуманитарном перемирии с Азербайджаном, а через полтора часа бомбит спящую Гянджу.

Сенат Франции, не имея на то ни исторических, ни моральных, ни, главное, юридических аргументов, принимает резолюцию о признании т.н. «НКР», не несущую в себе ничего, кроме заряда дальнейшего усиления конфронтации между Арменией и Азербайджаном.

Что говорить об эмоциях простых людей, если даже такой опытный дипломат со стальными нервами как Сергей Лавров не может их сдержать:

«Когда несколько лет назад поляки и иже с ними попытались затормозить проект «Северный поток – 2», было запрошено специальное, официальное мнение юридической службы Европейской комиссии. Эта служба предъявила документ, в котором черным по белому было написано, что инвестиционный проект был начат задолго до того, как были внесены изменения в газовую директиву ЕС – «Третий энергетический пакет». Все, точка. Вопрос закрыт для любого уважающего закон человека. Нет. Еврокомиссия взяла это заключение и стала проводить свои внутренние квазиправовые процедуры, по итогам которых было сказано, что проект, действительно, был начат задолго до того, но он подпадает под этот «Третий энергетический пакет» и под газовую директиву. Вот какого качества у нас партнер по этим, якобы, отношениям».

А что за океаном?

Введение санкций против Саудовской Аравии, которыми грозился тогда еще кандидат в президенты Джо Байден, оказалось неудобоваримым для американских интересов. Ее статус мирового нефтяного гиганта и страны, закупающей американское вооружение на десятки миллиардов долларов, оказался важнее каких-то там принципов и американских ценностей.

Ни религия, ни этническая принадлежность не являются решающими факторами прочных дружеских отношений между народами и правительствами. Таким фактором является вес сказанных и сдержанных слов, достоинство и взаимное уважение.

Потому и близки нам Турция, Пакистан и еще целый ряд стран, которые не меняют свои принципы как перчатки, и для которых достижение цели любыми средствами порочно.

Матрица отношений Азербайджана с другими странами является именно такой.

Мы открыты для дружеских отношений со всеми странами, но без грязных игр, лицемерия и камней за пазухой.

На прошлой неделе, выступая на съезде правящей партии «Йени Азербайджан», Президент Ильхам Алиев коснулся вопроса нормализации отношений со странами, которые продемонстрировали пристрастное отношение к нашей стране и пытались критиковать ее в период 44-х дневной Отечественной войны осенью 2020 года.

«Считаю, что сейчас отношения со странами, которые демонстрировали несправедливую позицию в отношении Азербайджана в ходе войны, нормализуются. С их стороны поступило такое предложение, и мы его приняли», — сказал президент.

Согласитесь, что так может поступить только сильный и достойный партнер.

Азер Ахмедбейли