Иран увеличил импорт зерновых и бобовых из Турции

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале 2021 года экспорт зерновых и бобовых из Турции в Иран вырос в 1,5 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2020 года, составив 44,588 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

В феврале 2021 года экспорт зерновых и бобовых из Турции в Иран вырос в 2,8 раза по сравнению с показателем февраля 2020 года и составил 35,178 миллиона долларов.

В январе-феврале 2021 года общий экспорт зерновых и бобовых из Турции вырос на 5,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,240 миллиарда долларов.

В феврале 2021 года Турция экспортировала на мировые рынки зерновые и бобовые на сумму 640 миллионов долларов, что на 8 процентов больше показателя за тот же месяц 2020 года.

За последние 12 месяцев (февраль 2020 - февраль 2021) турецкий экспорт этой продукции составил 7,357 миллиарда долларов.

(Редактор: Натаван Эфендиева)