В Турции от COVID-19 вылечились свыше 3,73 млн человек
До настоящего времени в Турции выздоровели в общей сложности 3 736 537 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает в понедельник Министерство здравоохранения страны, передает Trend со ссылкой на Анадолу.
По данным ведомства, за последние сутки в Турции подтвержден еще 341 летальный исход от коронавируса нового типа (COVID-19), а общее число жертв заболевания достигло 36 267.
В министерстве добавили, что суммарное количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 4 323 596, еще у 55 149 человек тесты на вирус дали положительный результат.
Согласно информации Минздрава, за прошедшие сутки было сделано 318 869 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено 44 087 628 анализов.
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