ВВС Турции уничтожили позиции террористов на севере Ирака
В ходе антитеррористических операций Pençe ("Коготь") в районе Кандиль на севере Ирака в результате авиаудара ВВС Турции поражены четыре цели.
Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции, передает Trend со ссылкой на Анадолу.
«Операции Pençe-Şimşek и Pençe-Yıldırım в районах Метина и Авашин-Басьян на севере Ирака продолжаются в соответствии в планом. В районе Кандиль ударом ВВС Турции были поражены 4 цели», - говорится в сообщении.
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