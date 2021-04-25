ВВС Турции уничтожили позиции террористов на севере Ирака

В ходе антитеррористических операций Pençe ("Коготь") в районе Кандиль на севере Ирака в результате авиаудара ВВС Турции поражены четыре цели.

Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

«Операции Pençe-Şimşek и Pençe-Yıldırım в районах Метина и Авашин-Басьян на севере Ирака продолжаются в соответствии в планом. В районе Кандиль ударом ВВС Турции были поражены 4 цели», - говорится в сообщении.