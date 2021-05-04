В Турции растет число зарегистрированных азербайджанских компаний

БАКУ /Trend/ - В январе-марте 2021 года в Турции были зарегистрированы 70 компаний с азербайджанским капиталом, что на 31 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщили Trend в Торгово-промышленной палате Турции (TOBB).

Совокупный капитал азербайджанских компаний, зарегистрированных в Турции в январе-марте этого года, составил 13,031 миллиона турецких лир, в то время как за аналогичный период 2020 года этот показатель находился на уровне 5,132 миллиона лир.

За указанный период 2021 года больше всего азербайджанских компаний было зарегистрировано в Стамбуле – 62. Их совокупный капитал составил 11,856 миллиона лир.

В январе-марте 2021 года в Турции были зарегистрированы одна горнодобывающая компания с азербайджанским капиталом, две - финансовые, 3 - строительные, 4 - в сфере недвижимости, 5 - промышленных, 6 - туристических, 9 - транспортно-логистических, 23 компании с азербайджанским капиталом в сфере оптовой и розничной торговли.

"Остальные компании с азербайджанским капиталом задействованы в других секторах экономики", – сказали в TOBB.

Согласно данным, совокупный капитал зарегистрированных за отчетный период 23 компаний в сфере оптовой и розничной торговли составил 4,856 миллиона лир.

Отметим, что в 2020 году в Турции были зарегистрированы 148 компаний с азербайджанским капиталом. В том числе 126 компаний с совокупным капиталом 25,434 миллиона лир были зарегистрированы в Стамбуле.

Напомним, что по итогам 2019 года в Турции было зарегистрированы 184 компании с азербайджанским капиталом, что на одну больше, чем в предыдущем году.

Официальный курс на 4 мая составляет 8.3069 TL/USD.

(Редактор: Натаван Эфендиева)