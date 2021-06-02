В Турции от COVID-19 вылечились свыше 5,12 млн человек
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 129 человек, общее число жертв заболевания достигло 47 656.
Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 5 256 516, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 7 112 тестов.
За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 9 457 человек, общее число выздоровевших достигло 5 124 981.
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