В Турции от COVID-19 вылечились свыше 5,12 млн человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 129 человек, общее число жертв заболевания достигло 47 656.

Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 5 256 516, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 7 112 тестов.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 9 457 человек, общее число выздоровевших достигло 5 124 981.