Вопреки всем актам саботажа Турция приближается к целям на 2023 год - Эрдоган

Турция приобрела необходимую инфраструктуру, обеспечив все уголки страны инвестициями, работами и услугами во всех сферах. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в 26-й генеральной ассамблее Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей MÜSİAD, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава государства отметил, что несмотря на все акты саботажа, которым подверглась Турция, страна шаг за шагом приближается к целям на 2023 год, обозначенным 10 лет назад.

"Турция вступает в период, в рамках которого будет постепенно формировать свое видение до 2053 года - это завещание, которое мы оставим турецкой молодежи", - подчеркнул Эрдоган.

По словам президента, экономика Турции продолжает восстанавливаться быстрыми темпами, более того - достигает новых вершин, несмотря на все внезапно возникшие преграды на ее пути.

Очередная, 26-ая по счету генеральная ассамблея MÜSİAD состоялась в Конгресс-центре в Стамбуле. Новым главой ассоциации избран Махмут Асмалы.