Эрдоган и Джонсон провели переговоры в Нью-Йорке

В Нью-Йорке состоялись переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Продолжавшаяся около 40 минут встреча прошла за закрытыми дверями в новом здании “Турецкого дома” в Нью-Йорке.

С турецкой стороны присутствовали глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр торговли Мехмет Муш и зампред правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Бинали Йылдырым.

Президент Турции прибыл в США для участия в работе 76-й сессии ГА ООН.

В первый день визита глава государства принял участие в церемонии открытия нового здания “Турецкого дома” (TÜRKEVİ) в Нью-Йорке.