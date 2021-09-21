Эрдоган и Джонсон провели переговоры в Нью-Йорке
В Нью-Йорке состоялись переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, передает Trend со ссылкой на Анадолу.
Продолжавшаяся около 40 минут встреча прошла за закрытыми дверями в новом здании “Турецкого дома” в Нью-Йорке.
С турецкой стороны присутствовали глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр торговли Мехмет Муш и зампред правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Бинали Йылдырым.
Президент Турции прибыл в США для участия в работе 76-й сессии ГА ООН.
В первый день визита глава государства принял участие в церемонии открытия нового здания “Турецкого дома” (TÜRKEVİ) в Нью-Йорке.
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