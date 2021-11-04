В Анкаре опровергли информацию о переброске С-400 на базу Инджирлик

В Минобороны Турции опровергли распространенную рядом интернет-ресурсов информацию о переброске батарей ЗРК С-400 на авиабазу Инджирлик.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на Анадолу, сообщили источники в оборонном ведомстве.

Данные утверждения “абсолютно не соответствуют действительности”, подчеркнули в Минобороны.