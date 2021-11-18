В январе-сентябре порты Турции перевалили около 9 млн тонн грузов из Бельгии

Турция 18 ноября 2021 09:59 (UTC+04:00)
В январе-сентябре порты Турции перевалили около 9 млн тонн грузов из Бельгии
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