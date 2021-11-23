Названа перевалка автомобилей между турецким портом Зонгулдак и украинским Черноморском
Лента новостей
Говорить о возможном получении гражданами четвертой дозы вакцины от коронавируса пока рано – Ханде Харманджи
В произведениях Низами Гянджеви на первый план выходит тюркская принадлежность – первый замминистра культуры
Предстоящий Международный форум Низами Гянджеви - очень важное мероприятие – замминистра культуры Азербайджана
В пригородах Баку планируется строительство более 7 тыс. километров канализационных линий - ОАО "Азерсу"
Франция не в состоянии выполнить свои обязательства в качестве сопредседателя МГ ОБСЕ – азербайджанский депутат
На Бакинской фондовой бирже состоялся аукцион по размещению облигаций ООО Optimal Electronics (ФОТО)
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО)