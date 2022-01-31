В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,8
БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в понедельник на востоке Турции.
Как передает Trend, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 83 км к юго-востоку от города Эрзинджан с населением 114 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 км.
Сообщения о разрушениях и пострадавших не поступали.
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